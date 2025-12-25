В Омской области сельчанин получил шесть лет колонии за убийство племянницы

Подсудимому 72 года, к его делу применена ч. 1 статьи 105 УК. Следствие и суд установили, что 27 августа уходящего года он, действуя из-за личных неприязненных отношений, задушил 41-летнюю потерпевшую. Та вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.