В Омской области сельчанин получил шесть лет колонии за убийство племянницы

Преступление имело место в августе этого года.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 25 декабря, омское СУ СКР сообщило о приговоре суда жителю Саргатского района, признанному виновным в убийстве племянницы. Решение вынесли на основании собранных ведомством доказательств.

Подсудимому 72 года, к его делу применена ч. 1 статьи 105 УК. Следствие и суд установили, что 27 августа уходящего года он, действуя из-за личных неприязненных отношений, задушил 41-летнюю потерпевшую. Та вела аморальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.

«Приговором Саргатского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в СКР.

Ранее мы писали о приговоре за коррупцию экс-главе ветеринарной станции в Марьяновском районе. То дело также вело СУ СКР.