Владельцу Porsche из Екатеринбурга вынесли приговор за угрозы пистолетом водителю автобуса

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор водителю «Porsche 911», устроившему разборки с пистолетом после ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел 30 июля текущего года на перекрестке улиц Розы Люксембург и Куйбышева.

Источник: QuineGears/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

Осужденный 1984 г.р. стал угрожать водителю автобуса, используя нецензурную брань. После этого, он достал из салона иномарки травматический пистолет и разбил стекло автобусной двери.

«Своими действиями осужденный выразил явное неуважение к обществу, в том числе к гражданам, находящимся в салоне автобуса, а также наблюдавшим за происходящим прохожим», — пояснили в прокуратуре.

Суд признал владельца «Porsche 911» виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.