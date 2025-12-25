Владельцу Porsche из Екатеринбурга вынесли приговор за угрозы пистолетом водителю автобуса

Осужденный 1984 г.р. стал угрожать водителю автобуса, используя нецензурную брань. После этого, он достал из салона иномарки травматический пистолет и разбил стекло автобусной двери.
«Своими действиями осужденный выразил явное неуважение к обществу, в том числе к гражданам, находящимся в салоне автобуса, а также наблюдавшим за происходящим прохожим», — пояснили в прокуратуре.
Суд признал владельца «Porsche 911» виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.