В Братске на пожаре погиб пенсионер

В Братске в гаражном кооперативе «Галачинский-2» во время пожара погиб человек. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приангарью.

Источник: ТК Город

Трагедия произошла поздно вечером 23 декабря. Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 23:22. Через минуту огнеборцы были на месте. При помощи бензореза специалисты вскрыли ворота горевшего гаража.

В ходе разведки звеном газодымозащитной службы в находившемся внутри автомобиле был обнаружен погибший 77-летний мужчина, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Полностью возгорание ликвидировали только в половину третьего ночи. Как установили специалисты, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.