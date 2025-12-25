В Братске на пожаре погиб пенсионер

Трагедия произошла поздно вечером 23 декабря. Сигнал о возгорании на пульт дежурного поступил в 23:22. Через минуту огнеборцы были на месте. При помощи бензореза специалисты вскрыли ворота горевшего гаража.
В ходе разведки звеном газодымозащитной службы в находившемся внутри автомобиле был обнаружен погибший 77-летний мужчина, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
Площадь пожара составила 24 квадратных метра. Полностью возгорание ликвидировали только в половину третьего ночи. Как установили специалисты, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.