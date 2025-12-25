Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после ДТП в Пермском крае

Страшная авария, унёсшая 7 жизней, произошла вечером 14 ноября 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

После ДТП с автобусом и фурой в Прикамье три человека остаются в больницах, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии, сообщили сайту perm.aif.ru в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Вечером 14 ноября 2025 года на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург произошла страшная авария. Рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Пермь — Кунгур, которым управлял водитель с 15-летним стажем, перевозил более 20 пассажиров. В районе деревни Черепахи водитель заметил опасное сближение с попутным автомобилем и, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой.

В результате ДТП погибли 7 человек, ещё 12 получили травмы и были госпитализированы. По данным Минздрава, на 28 ноября в медицинских учреждениях продолжали лечение 7 пострадавших. 25 декабря стало известно, что пятеро из них были выписаны из больницы.

«На сегодняшний день три пациента продолжают лечение в условиях стационара, один находятся в тяжелом состояний, двое — в крайне тяжелом. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили perm.aif.ru в Минздраве.

Подробнее о том, как спасатели работали на месте ДТП — в материале сайта perm.aif.ru.