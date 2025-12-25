Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии после ДТП в Пермском крае

В результате ДТП погибли 7 человек, ещё 12 получили травмы и были госпитализированы. По данным Минздрава, на 28 ноября в медицинских учреждениях продолжали лечение 7 пострадавших. 25 декабря стало известно, что пятеро из них были выписаны из больницы.