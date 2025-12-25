В Турции задержали 115 подозреваемых в подготовке терактов на праздники

Как узнал «Ъ», Турция задумалась о переформатировании своих военных миссий в Сирии и Ираке. Решение принято после того, как ее многолетний противник Рабочая партия Курдистана (РПК) в конце октября объявила о выводе своих сил с турецкой территории и переброске их в северные районы Ирака. В интересах Анкары — продолжить миссии даже несмотря на то, что их основная причина, активность РПК, теперь исчезла.