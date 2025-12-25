Школьник из Прикамья на такси увёз в другой город золото для мошенников

Школьник из Чусового поехал на такси в Пермь, чтобы отдать мошенникам деньги и драгоценности родителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мальчику на телефон позвонили неизвестные под видом сотрудников интернет-магазина. Он назвал им код из СМС.
«Позже юноше позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что персональные данные молодого человека попали в руки мошенников, которые впоследствии стали финансировать от его имени вооруженные силы недружественного государства», — рассказали подробности в полиции.
Чтобы спасти семью от неприятностей, мальчик собрал дома все ценности и деньги по указанию звонивших и повёз их в Пермь для «декларирования».
«Поверив незнакомцам, юноша взял ювелирные украшения, наличные и отправился на такси в Пермь. Встретившись с курьером на территории Мотовилихинского района, он передал ему всё привезённое имущество. Последним шагом в этой мошеннической схеме было требование избавиться от мобильного телефона. Однако, перед этим школьник успел позвонить родителям и рассказать о случившемся», — рассказали в МВД.
Сумма ущерба составила 630 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Сотрудники полиции обращаются к родителям подростков: не оставайтесь равнодушными к безопасности своих детей в онлайн-пространстве и в общении с незнакомцами, проводите беседы, рассказывайте о схемах мошенничества.
«Необходимо научить подростков не доверять слепо незнакомым людям, особенно когда речь идёт о деньгах, личных данных или подозрительных просьбах», — призывают в полиции Прикамья.