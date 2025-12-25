Школьник из Прикамья на такси увёз в другой город золото для мошенников

«Поверив незнакомцам, юноша взял ювелирные украшения, наличные и отправился на такси в Пермь. Встретившись с курьером на территории Мотовилихинского района, он передал ему всё привезённое имущество. Последним шагом в этой мошеннической схеме было требование избавиться от мобильного телефона. Однако, перед этим школьник успел позвонить родителям и рассказать о случившемся», — рассказали в МВД.