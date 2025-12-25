В Ростовской области осудили сотрудников управления почтовой связи

В Ростовской области троих сотрудников магистрального сортировочного центра регионального управления почтовой связи осудили за трудоустройство «мертвых душ». Информация поступила от УФСБ.
По данным ведомства, начальник цеха по обработке почтовых отправлений, ее заместитель, а также главный специалист цеха почтовых отправлений сговорились и фиктивно устроили на работу несуществующих людей. Зарплату фейковых работников специалисты почты забирали себе. Ущерб составил 5,1 млн рублей.
— Приговор вынесли в Советском районом суде Ростова-на-Дону. Начальник цеха по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Служебный подлог» (ч. 1 ст 292 УК РФ) получила на 4 года и 1 месяц условно с испытательным сроком в 4 года и 6 месяцев, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Двоих других подсудимых, подчиненных начальника цеха, также признали виновными в мошенничестве, им назначили по 4 года условно с испытательным сроком в 4 года.
Приговор еще не вступил в силу.
