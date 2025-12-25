В Ростовской области осудили сотрудников управления почтовой связи

— Приговор вынесли в Советском районом суде Ростова-на-Дону. Начальник цеха по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Служебный подлог» (ч. 1 ст 292 УК РФ) получила на 4 года и 1 месяц условно с испытательным сроком в 4 года и 6 месяцев, — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.