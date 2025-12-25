В Молдове ликвидировали группировку по организации незаконной миграции граждан Украины

Сотрудники Северного регионального управления Пограничной полиции в координации с Единецкой прокуратурой (офис в Окнице) в результате специальных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию, проведенных в рамках рассматриваемого уголовного дела, установили, что группа имела четко определенную иерархическую структуру и была ориентирована на содействие незаконному пересечению государственной границы иностранными гражданами с целью получения значительной материальной выгоды.