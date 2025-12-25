В Молдове ликвидировали группировку по организации незаконной миграции граждан Украины

Сотрудники Северного регионального управления Пограничной полиции в координации с Единецкой прокуратурой (офис в Окнице) в результате специальных следственных мероприятий и действий по уголовному преследованию, проведенных в рамках рассматриваемого уголовного дела, установили, что группа имела четко определенную иерархическую структуру и была ориентирована на содействие незаконному пересечению государственной границы иностранными гражданами с целью получения значительной материальной выгоды.
Члены организованной преступной группы содействовали незаконному въезду, пребыванию и транзиту по территории Молдовы гражданами Украины, облегчая незаконное пересечение государственной границы с конечным пунктом назначения — странами ЕС. За каждого украинского мигранта взималась сумма в 10 000 долларов США.
Одновременно с этим выяснилось, что члены группы ранее уже фигурировали в аналогичных делах, связанных с организацией незаконной миграции, и, чтобы избежать расследования со стороны правоохранительных органов, постоянно меняли методы работы, в том числе используя радиостанции и приборы ночного видения.
На основании собранных доказательств пограничники провели обыски в домах нескольких лиц, фигурирующих в деле. Были изъяты наличные деньги, радиостанции, камера с датчиком движения, электронные наручные часы, носители информации, SIM-карты, мобильные телефоны, черный костюм с эмблемами украинской полиции и другие вещественные доказательства.
В результате уголовного расследования лидер преступной группы был задержан на 72 часа, другие члены преступного сообщества находятся на свободе, один объявлен в розыск.
Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств дела, идентификации всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности при строгом соблюдении принципа презумпции невиновности.