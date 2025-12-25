«Дорога смерти уносит жизни». Крупнейшие аварии 2025 года в Пермском крае

«Страшнее ничего нет на этом свете. Как пережить смерть детей? Ни в чём не виноватые люди, горе то какое для родителей», «Самое страшное — не дождаться своего ребёнка домой. Искренние соболезнования родным, родителям сил пережить это горе», «Летом днём и то ехать страшно. Сейчас темень, скользко. Водители едут так, как будто на кладбище торопятся. Одним словом жуть», «Дорога смерти уносит жизни… Кунгурский район, это одно из немногих мест где плохие дорогие», «Как вообще пережить смерть близкого… Такая боль. Бедные родители, невосполнимая утрата. Соболезную родным, это настоящая трагедия», — писали пермяки в соцсетях.