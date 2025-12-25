«Дорога смерти уносит жизни». Крупнейшие аварии 2025 года в Пермском крае

2025 год в Пермском крае запомнился не только открытием новых учреждений и важными достижениями, но и трагическими событиями на дорогах, в результате которых погибли люди. Сайт perm.aif.ru вспоминает самые масштабные и трагические ДТП, произошедшие в регионе в 2025 году.
Пермь — Екатеринбург.
Вечером 14 ноября 2025 года рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Пермь — Кунгур, попал в серьёзное ДТП. В салоне находилось более 20 пассажиров, за рулём был водитель с 15-летним стажем. Недалеко от деревни Черепахи в Пермском крае он заметил опасное сближение с попутным транспортом и, пытаясь избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой.
В результате аварии микроавтобус оказался сильно деформирован. Часть пассажиров выбросило из салона через окна, других зажало сиденьями или придавило людьми. Жертвами ДТП стали семь человек, одной из погибших было всего 17 лет. Ещё 12 пассажиров, включая 8-летнего ребёнка, получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 25 декабря лечение продолжают три пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом.
«Страшнее ничего нет на этом свете. Как пережить смерть детей? Ни в чём не виноватые люди, горе то какое для родителей», «Самое страшное — не дождаться своего ребёнка домой. Искренние соболезнования родным, родителям сил пережить это горе», «Летом днём и то ехать страшно. Сейчас темень, скользко. Водители едут так, как будто на кладбище торопятся. Одним словом жуть», «Дорога смерти уносит жизни… Кунгурский район, это одно из немногих мест где плохие дорогие», «Как вообще пережить смерть близкого… Такая боль. Бедные родители, невосполнимая утрата. Соболезную родным, это настоящая трагедия», — писали пермяки в соцсетях.
Кострома — Шарья — Киров — Пермь.
Вечером 15 сентября на 94-м километре федеральной трассы, на подъезде к посёлку Ачит, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции Пермского края, водитель легкового автомобиля «Рено Дастер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Вольво». После удара легковушку отбросило под двигавшиеся в попутном направлении автомобили «Газель» и «Тойота Лэнд Крузер».
В результате аварии погибли четыре человека — водитель «Рено Дастер» и трое его пассажиров: мужчины 1963, 1955 и 1959 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения.
Пермь — Березники.
Днём 18 апреля 2025 года микроавтобус «Мерседес», за рулём которого находился 63-летний водитель, возвращался с всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Чайковском и перевозил детскую хоккейную команду. На 142-м километре трассы Пермь — Березники, в районе села Романово, водитель превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 38-летнего мужчины. От удара легковушка опрокинулась в кювет, а микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом, которым управлял 41-летний водитель.
В результате столкновения пострадали несколько человек, в том числе тренер команды Николай Сидоров и юная спортсменка. К счастью, врачам удалось спасти людей: как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края 21 мая, девочку выписали из больницы, а мужчина на тот момент готовился к завершению лечения.
Пермь — Березники.
Вечером 25 апреля произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Трое друзей направлялись из Кизела в Добрянку на учебную практику. Автомобилем «Лада Гранта» управлял 18-летний студент Кизеловского техникума, в салоне также находились его 19-летний и 17-летний однокурсники. Навстречу им со стороны Перми двигался автомобиль «Рендж Ровер» под управлением 30-летнего мужчины. Он недавно начал работать в краевой столице и на выходные возвращался к семье в Березники. В машине вместе с водителем ехали две пассажирки.
Столкновение произошло между селом Романово и посёлком Чёлвой. По данным Госавтоинспекции Пермского края, водитель «Лады Гранты» выехал на встречную полосу в месте, где такой манёвр запрещён, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем «Рендж Ровер».
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Лада Гранта» погибли на месте. Водитель «Рендж Ровер» был госпитализирован в ближайшую больницу, но вскоре переведён на амбулаторное лечение. Как сообщал источника сайта perm.aif.ru, пассажирки иномарки получили незначительные травмы.
Новые Ляды — Троица.
Вечером 17 января автомобиль «Ниссан» двигался со стороны посёлка Сылва в направлении Троицы. На 5-м километре дороги водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком, на котором находились два подростка: за рулём был 15-летний мальчик, а его пассажиром — 12-летний ребёнок. После аварии водитель «Ниссан» скрылся с места происшествия. Старшего подростка госпитализировали, а его пассажир, ребёнок 2013 года рождения, погиб на месте.
Водителя «Ниссан», скрывшегося с места ДТП, позже задержала полиция в Пермском муниципальном округе. Как сообщал СУ СК РФ по Пермскому краю, 21 января ему избрали меру пресечения.
«Обвиняемый был взят под стражу. Обвинение было выдвинуто по пунктам б и в статьи 264 УК РФ», — сообщили perm.aif.ru в ведомстве.