«Бил табуреткой». Новые детали о жизни семьи, где младенец умер от голода

Старшую дочь допросили по делу о гибели пятимесячного ребенка от голода в Норильске. Четверо детей сидели в запертой квартире без еды, пока их мать гостила у нового мужчины.
Как выяснилось, сигналы о неблагополучии были — их видели и медики, и сотрудники опеки. Krsk.aif.ru узнал новые факты о жизни семьи до трагедии.
«Кормила жидкой кашей два раза в день».
По данным Следственного комитета, 35-летняя женщина фактически перестала заниматься детьми с конца сентября — после знакомства с новым мужчиной. Дома она появлялась редко, раз в три-четыре дня, чтобы завезти минимальный набор продуктов. При этом женщина получала пособия в размере 100 тысяч рублей. Судя по анализу данных о покупках с телефона, она периодически тратила деньги на алкоголь.
Все заботы о трех малышах легли на плечи 15-летней старшей дочери. Ее младшим сестрам было два и один год, брату всего пять месяцев.
«С ноября 2025 года девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно. В этот период она кормила их жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы. Она писала матери СМС и звонила, но они часто оставались без ответа», — рассказала krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК по краю Анастасия Дядечкина.
17 декабря пятимесячный мальчик скончался. Только тогда девочка дозвонилась до матери, и та вызвала полицию. По информации прокуратуры, в этот период, с 14 по 17 декабря, дети были заперты в квартире и не могли выйти.
Мать детей находится в СИЗО. По словам следователей, она не пыталась оправдываться и признала вину, несмотря на статус подозреваемой.
«Ее что-то надломило».
Женщина была замужем во второй раз, это её второй брак. Ее супруг с января 2025 года отбывает наказание в колонии строгого режима. Как следует из приговора Норильского городского суда, он избивал и жену, и падчерицу.
В материалах дела описан эпизод, когда пьяный отчим «в ходе словесного конфликта с малолетней нанес последней не менее одного удара ступней разутой ноги в область ягодиц», а затем не меньше четырех раз ударил супругу табуреткой по лицу и телу. За это суд назначил ему три года лишения свободы.
В СК края krsk.aif.ru уточнили, что родной отец 15-летней девочки погиб. Из родственников у детей есть только бабушка, но она очень пожилая. По данным прокуратуры, младшие сестры погибшего мальчика в детский сад не ходили. Домашних животных семьи — стаффордширского терьера и кошку — забрали в приют.
Знакомая подозреваемой Алёна (имя изменено), которая не общалась с ней около двух лет, в разговоре с krsk.aif.ru охарактеризовала женщину положительно по прошлому опыту.
«Она нормальная девчонка была. Мы с ней работали в одном ТЦ. Она была позитивная, радовалась беременности. Я ей иногда заплетала волосы перед работой. Мне кажется, ее что-то надломило: сложная личная жизнь, обстоятельства. Учитывая многодетность и возможную послеродовую депрессию, это и привело к такому ужасу. Очень жалко ее и деток», — рассказала женщина.
Другая знакомая норильчанки, работавшая с ней в одном магазине в 2019 году, сказала, что мать часто выпивала.
«Особо я о ней ничего не знаю. Единственное, могу сказать, что она очень сильно любила гулять, часто выпивала в тот период, когда мы с ней работали вместе», — поделилась с krsk.aif.ru бывшая коллега подозреваемой.
«Врачи приходили, но матери не было дома».
Семья не была изолирована от внешнего мира. Как рассказали в прокуратуре края, когда мальчик только родился, его наблюдали доктора.
«Врачи приходили на патронаж первые три месяца, и все это время дома была только старшая дочь. Соответственно, она получала все рекомендации по уходу за малышом. Данные об отсутствии матери медики не передавали в опеку. Отреагировали только в декабре, и то по запросу КДН (комиссия по делам несовершеннолетних)», — объяснила krsk.aif.ru пресс-секретарь прокуратуры Мария Курчева.
Сотрудники опеки тоже посещали квартиру в декабре. Они обнаружили, что дверь заперта, но не стали ее вскрывать, ограничившись разговором с детьми через стену. В отношении органов профилактики расследуется уголовное дело о халатности.
Директор Межрегионального центра по правам детей Павел Пугачев считает действия сотрудников опеки недопустимыми. Он назвал поведение специалистов «вопиющей халатностью» и «попустительством». По словам правозащитника, есть порядок реагирования на признаки семейного и детского неблагополучия.
«Если специалист социальной службы в ходе посещения семьи видит эти признаки, он должен сообщить в правоохранительные органы. В данном случае специалисты опеки обязаны были сообщить в полицию, дождаться вскрытия квартиры и изъять детей», — сказал krsk.aif.ru эксперт.
По мнению Пугачева, трагедию можно было предотвратить, если бы службы сработали по инструкции, а не гнались за формальными показателями.
