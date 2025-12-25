В Волгограде возбудят уголовное дело из-за долгого расселения дома

В Волгограде жильцы аварийного двухэтажного дома на улице Воронкова, построенного в 1951 году, долгие годы ждут переселения в благоустроенные квартиры.
Здание признано аварийным еще в 2021 году из-за разрушений несущих конструкций, перекрытий и кровли, но меры по расселению до сих пор не приняты. Жители не раз обращались в органы власти, но их жалобы оставались без результата.
В связи с этим в Следственном управлении СК России по Волгоградской области началась процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Для волгоградцев это важная новость: уголовное дело может ускорить решение проблемы и обратить внимание властей на соблюдение прав жителей аварийных домов, которым государство обязано предоставить безопасное жилье.