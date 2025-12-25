Неисправный обогреватель погубил пожилых супругов под Волгоградом

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании жилого дома в хуторе Шелестово поступило в оперативные службы накануне в 18:30 мск. Здание площадью 90 кв.м. горело по всей площади.
Прибывшие на место пожарные расчеты боролись с огнем больше часа. Пожар был ликвидирован в 19:41 мск. На месте происшествия обнаружены тела двух человек.
— К сожалению, огонь унес жизнь пожилой супружеской пары, — уточнили в оперативном ведомстве.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического обогревателя.