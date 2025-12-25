Жительницу Минусинска будут судить за ложные сообщения об угрозах терактов

Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась ранее судимая жительница города. По версии следователей, в начале декабря она таким же образом решила «подшутить» над знакомой, сообщив об опасном предмете в ее квартире. При проверке также ничего подозрительного найдено не было. Кроме этого, выяснилось, что приятельница звонившей по этому адресу уже не живет.