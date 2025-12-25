Жительницу Минусинска будут судить за ложные сообщения об угрозах терактов

В Минусинске завели второе уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Ее подозревают еще в одном заведомо ложном сообщении об угрозе теракта. Об этом 25 декабря рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Известно, что в дежурную часть полиции обратились из госоргана и сообщили о звонке неизвестной, которая заявила об опасных предметах в здании. На место сразу выехали силовики, но угроза не подтвердилась.
Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась ранее судимая жительница города. По версии следователей, в начале декабря она таким же образом решила «подшутить» над знакомой, сообщив об опасном предмете в ее квартире. При проверке также ничего подозрительного найдено не было. Кроме этого, выяснилось, что приятельница звонившей по этому адресу уже не живет.
Несмотря на заведенное уголовное дело, девушка, как предполагают следователи, совершила новый аналогичный поступок. Оба эпизода объединят в одно производство. Если суд признает задержанную виновной, ей грозит до восьми лет лишения свободы.