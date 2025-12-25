Ричмонд
ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракты в Калужской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Калужской области ликвидировали агента украинских спецслужб, планировавшего серию терактов, сообщил ЦОС ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Установлен житель Калуги, 1976 года рождения, уроженец Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия», — говорится в заявлении.

При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление, его уничтожили ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирных жителей нет, отметили в ведомстве.

В телефоне злоумышленника нашли переписку в мессенджере Telegram с украинским куратором. Они обсуждали планируемые преступления, инструкции по изготовлению СВУ и взрывчатых веществ.

Уточняется, что для совершения теракта подготовили 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. Из оборудованного схрона изъяли 300 граммов пластичной взрывчатки иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.