В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге Mercedes на проспекте Медиков

Два дня назад в полицию обратился 37-летний житель указанного дома. Он заявил, что накануне вечером неизвестный облил его Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся. Ущерб оценили более чем в 10,5 млн рублей. Дело расследуют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).