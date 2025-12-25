Ричмонд
10 млн рублей похитили на контрактах по уборке свалок в Петербурге и Ленобласти

Задержанные также подозреваются в хищении 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателя и его помощников задержали по подозрению в крупном мошенничестве — они похитили около 10 млн рублей на контрактах по уборке свалок. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

— По данным следствия, руководитель коммерческой организации и его сообщники похитили около 10 млн рублей при исполнении государственного контракта на ликвидацию несанкционированных свалок в Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Также они подозреваются в других возможных эпизодах, связанных с хищением более 20 млн рублей. Эти средства, как предполагается, были похищены путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг по уборке свалок на территории Петербурга и области.

Все лица, причастные к организации противоправной деятельности, были задержаны и заключены под стражу. В настоящее время правоохранительные органы проводят дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств дела и возможных соучастников.