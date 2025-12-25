В Башкирии появился День работника закупочной сферы

В Башкирии официально появился новый профессиональный праздник. Глава республики Радий Хабиров подписал закон об учреждении «Дня работника сферы закупочной деятельности Республики Башкортостан».
Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики накануне, 24 декабря. Согласно закону, новый праздник будет отмечаться ежегодно 5 апреля.
Закон официально вступит в силу через десять дней после его публикации, то есть в начале января 2026 года.
