В Башкирии появился День работника закупочной сферы

Радий Хабиров подписал закон об учреждении профессионального праздника для закупщиков.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии официально появился новый профессиональный праздник. Глава республики Радий Хабиров подписал закон об учреждении «Дня работника сферы закупочной деятельности Республики Башкортостан».

Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики накануне, 24 декабря. Согласно закону, новый праздник будет отмечаться ежегодно 5 апреля.

Закон официально вступит в силу через десять дней после его публикации, то есть в начале января 2026 года.

