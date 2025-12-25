В Москве ветеран СВО помог полиции задержать наркосбытчика

«Случайным свидетелем происходящего стал ветеран специальной военной операции Сергей Кочетов. Когда злоумышленник побежал в его сторону, Сергей остановил его, повалил на землю и удерживал до прибытия полицейских. Благодаря мужеству и неравнодушию ветерана СВО подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции», — написала Волк в своем Telegram-канале.