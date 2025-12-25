Ричмонд
В Москве ветеран СВО помог полиции задержать наркосбытчика

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ветеран специальной военной операции Сергей Кочетов помог полицейским задержать подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сотрудники полиции вышли на след мужчины, причастного к незаконному сбыту наркотиков. Они установили его местонахождение и выехали для задержания. Заметив сотрудников, фигурант попытался скрыться на улице Маршала Голованова.

«Случайным свидетелем происходящего стал ветеран специальной военной операции Сергей Кочетов. Когда злоумышленник побежал в его сторону, Сергей остановил его, повалил на землю и удерживал до прибытия полицейских. Благодаря мужеству и неравнодушию ветерана СВО подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции», — написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, при досмотре у молодого человека изъято несколько свертков с мефедроном. Также установлены тайники, в которых фигурант успел разместить наркотики. «В ходе обыска в его квартире сотрудники полиции изъяли еще свыше 110 граммов наркотического средства», — добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

