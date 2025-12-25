Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарец 11 лет получал выплаты по фиктивной инвалидности

Лже-инвалид из Самары причинил государству ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Самары вынес приговор местному жителю за мошенничество при получении социальных выплат. Мужчина на протяжении 11 лет незаконно получал пенсию и выплаты по фиктивной инвалидности, сообщает прокуратура Самарской области.

«Самарец купил документы с ложными сведениями о заболевании, предоставил их в бюро медико-социальной экспертизы и получил II группу инвалидности», — рассказали в надзорном ведомстве.

С 2014 по 2025 год мужчина причинил ущерб государству на сумму более 1,5 млн рублей. В суде он признал вину частично и возместил 510 тысяч рублей. Его лишили свободы на два года. Отбывать наказание он отправится в колонию общего режима.