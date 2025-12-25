Самарец 11 лет получал выплаты по фиктивной инвалидности

Советский районный суд Самары вынес приговор местному жителю за мошенничество при получении социальных выплат. Мужчина на протяжении 11 лет незаконно получал пенсию и выплаты по фиктивной инвалидности, сообщает прокуратура Самарской области.
«Самарец купил документы с ложными сведениями о заболевании, предоставил их в бюро медико-социальной экспертизы и получил II группу инвалидности», — рассказали в надзорном ведомстве.
С 2014 по 2025 год мужчина причинил ущерб государству на сумму более 1,5 млн рублей. В суде он признал вину частично и возместил 510 тысяч рублей. Его лишили свободы на два года. Отбывать наказание он отправится в колонию общего режима.