Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. м после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Площадь возгорания резервуаров с нефтепродуктами в порту Темрюка, возникшего после атаки беспилотников, возросла до 4 тыс. кв. м, в тушении задействован пожарный поезд. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. м. Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.

Попадания нефтепродуктов в море не допущено.

«Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше