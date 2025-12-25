Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. м после атаки БПЛА

«Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. м. Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд. Всего задействовано 99 человек и 26 единиц техники», — говорится в сообщении.
Попадания нефтепродуктов в море не допущено.
«Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено», — говорится в сообщении.
