В Братске перед судом предстанут осквернители Мемориала Славы

Один из обвиняемых жил в Российской Федерации по фиктивному браку. Позже он убедил «супругу» вписать другого иностранца в свидетельство о рождении её ребенка как отца, чтобы тот также получил право на проживание в стране. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.