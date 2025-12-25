Ричмонд
В Братске перед судом предстанут осквернители Мемориала Славы

Один из обвиняемых жил в Российской Федерации по фиктивному браку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи завершили расследование громкого дела в отношении четырех иностранцев и местной жительницы Братска. В сентябре 2024 года участники свадебного кортежа устроили «шоу» у памятника Победы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, один из мужчин залез на монумент с криками и свистом.

— Его действия снимали на видео, а двое других танцевали под громкую национальную музыку у Вечного огня, — пояснили в ведомстве.

Один из обвиняемых жил в Российской Федерации по фиктивному браку. Позже он убедил «супругу» вписать другого иностранца в свидетельство о рождении её ребенка как отца, чтобы тот также получил право на проживание в стране. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре полиция и Росгвардия провели предновогодний рейд по ночным клубам.