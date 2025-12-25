Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор поволжскому маньяку Радику Тагирову

Это уже не первая попытка осужденного добиться пересмотра дела. В декабре прошлого года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде также оставил приговор без изменений. Тогда Тагиров заявлял, что следствие было необъективным, и просил вернуть дело прокурору, однако суд и прокуратура не нашли оснований для удовлетворения его жалоб.