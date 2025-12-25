Ричмонд
Милиция предупредила про несуществующие Республиканский фонд и Госсервис

Милиция сказала белорусам о двух несуществующих организациях.

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила про несуществующие Белорусский Республиканский фонд и Государственный сервис. Подробности рассказали в управлении по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.

В милиции заявили, что мошенники прикрываются государственными организациями, отрпвляя белорусам фейковые «уведомления».

«Используют названия вроде “Белорусский республиканский фонд”, “Государственный сервис”», — уточнили в сообщении.

И отметили, что аферисты подделывают интерфейс сообщений и уведомлений, пишут белорусам про «подтвержденную выплату», а также крупную сумму денег и давят на срочность. Речь идет о том, что выплату нужно получить прямо сейчас.

После того, как белорусы нажимают кнопку «получить», их переводят в Telegram. В мессенджере «оператор» просит пройти «“верификацию”: фамилия, имя, отечество, номер телефона и паспортные данные. Сразу же просят код из смс, и доступ к аккаунту после этого переходит к мошенникам.