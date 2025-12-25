Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

По информации правоохранителей, авария произошла в селе Кировское в дневное время. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 211540», за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате столкновения травмированы пять человек.
«В ДТП пострадали водитель, пассажир и 8-летний ребенок, ехавшие в автомобиле “ВАЗ 2104”, а также пассажир и 16-летний подросток в автомобиле “ВАЗ 211540”. С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.
Органы прокуратуры взяли на контроль проведение проверки обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок.