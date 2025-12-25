Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Пять человек, из которых трое детей — восьми и шестнадцати лет — пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.