Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Пять человек, из которых трое детей — восьми и шестнадцати лет — пострадали при столкновении двух отечественных легковушек в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщают пресс-службы республиканского МВД и прокуратуры.

Источник: МВД по Республике Крым

По информации правоохранителей, авария произошла в селе Кировское в дневное время. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2104», двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 211540», за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате столкновения травмированы пять человек.

«В ДТП пострадали водитель, пассажир и 8-летний ребенок, ехавшие в автомобиле “ВАЗ 2104”, а также пассажир и 16-летний подросток в автомобиле “ВАЗ 211540”. С полученными травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.

Органы прокуратуры взяли на контроль проведение проверки обстоятельств ДТП с пострадавшими детьми, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Севастополе четырехлетняя девочка получила травмы при столкновении двух иномарок.