В уфимской мэрии решили не переносить открытие главной елки из-за холода

В уфимской мэрии приняли окончательное решение оставить церемонию открытия главной городской елки на площади имени Ленина в прежнем графике. Торжество начнется в 17:00, несмотря на сильные морозы.
Напомним, что накануне, в среду 24 декабря, глава администрации Ратмир Мавлиев на оперативном совещании предлагал рассмотреть возможность переноса мероприятия из-за неблагоприятного прогноза. Его заместитель Гуллярия Ялчикаева тогда отмечала, что окончательный вердикт будет зависеть от реальной погодной обстановки, и не исключала сокращения программы.
Параллельно с этим сегодня в городе начинает свою работу новогодняя резиденция Деда Мороза. В третий раз подряд она разместится на площадке перед гостиницей «Азимут». Посетить волшебника и его помощников можно будет каждый день вплоть до 11 января включительно. График работы резиденции: с 14:00 до 20:00 ежедневно, за исключением новогодней ночи и 1 января, когда она будет открыта до 02:00. Вход для всех желающих свободный.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.