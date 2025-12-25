В уфимской мэрии решили не переносить открытие главной елки из-за холода

Параллельно с этим сегодня в городе начинает свою работу новогодняя резиденция Деда Мороза. В третий раз подряд она разместится на площадке перед гостиницей «Азимут». Посетить волшебника и его помощников можно будет каждый день вплоть до 11 января включительно. График работы резиденции: с 14:00 до 20:00 ежедневно, за исключением новогодней ночи и 1 января, когда она будет открыта до 02:00. Вход для всех желающих свободный.