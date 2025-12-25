Житель Куйтуна лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде за рулем. В июле 2025 года ночью 30-летний мужчина после посиделок у подруги поехал домой на «ВАЗ 2105». Но посередине пути его остановили сотрудники ДПС. Они выяснили, что водитель нетрезв. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Так как в феврале 2024 года мужчина уже был осужден за такое же преступление и в период неотбытого наказания снова управлял автомобилем в нетрезвом виде, в отношении него завели уголовное дело, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Свою вину осужденный полностью признал. Суд назначил нарушителю наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. Также ему нельзя управлять транспортом в течение трех лет и одного месяца. Отечественную легковушку стоимостью 100 тысяч рублей конфисковали.