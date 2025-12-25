Ричмонд
Жителю Башкирии сначала приснился сон, а потом он выиграл в лотерею

В Башкирии стало на одного лотерейного миллионера больше.

Источник: Комсомольская правда

Новоиспеченный лотерейный миллионер из Башкирии поделился историей своего невероятного везения. Мужчина рассказал, что за пять дней до тиража ему приснился сон о крупном выигрыше.

Вдохновленный этим сном, он приобрел всего один лотерейный билет. Когда после розыгрыша он зашел в мобильное приложение, чтобы проверить результат, то испытал настоящий шок от увиденного, ведь сон оказался вещим. В тот же вечер победитель собрал друзей, чтобы вместе отпраздновать радостное событие.

По профессии счастливчик работает электромонтером. В свободное от работы время он ведет активный образ жизни: летом часто катается на велосипеде, а зимой предпочитает лыжные прогулки.

Что касается планов на выигрыш, мужчина намерен в первую очередь сделать качественный ремонт в своей квартире. Оставшуюся после ремонта сумму он планирует положить на надежный банковский вклад, чтобы получать стабильный пассивный доход.

