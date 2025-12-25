Жителю Башкирии сначала приснился сон, а потом он выиграл в лотерею

Вдохновленный этим сном, он приобрел всего один лотерейный билет. Когда после розыгрыша он зашел в мобильное приложение, чтобы проверить результат, то испытал настоящий шок от увиденного, ведь сон оказался вещим. В тот же вечер победитель собрал друзей, чтобы вместе отпраздновать радостное событие.