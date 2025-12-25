В центре Калининграда у жилого дома обнаружили авиабомбу времен войны

«Авиабомба ФАБ-100 была обнаружена на стройплощадке на перекрестке улиц Галицкого и переулка Бесселя. Сверх опасная находка военной поры, пролежавшая в земле более 80 лет, находилась на расстоянии порядка 50 метров от многоэтажного жилого дома», — сказали в пресс-службе.
Место обнаружения авиабомбы было оперативно взято под охрану сотрудниками полиции до прибытия специалистов МЧС России. После осмотра бомбы, оценки ситуации было принято решение о вывозе ее на один из полигонов в Калининградской области для ликвидации, отметили в ведомстве.
По оперативным данным регионального главка МЧС, с начала 2025 года на территории современной Калининградской области, где в начале 1945 года шли ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, с учетом сегодняшней обезврежена 51 авиабомба различного веса и калибра немецкого и советского производства военной поры. Общее число обнаруженных в этом году в регионе взрывоопасных предметов — снарядов, мин, гранат и других — почти 23,5 тыс. единиц.