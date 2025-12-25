Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку

Суд признал 33-летнего мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 и пункту «а» части 3 статьи 131 (изнасилование); пункту «б» части 4 статьи 132, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Отсюда следует, что он начал насиловать жертву, когда ей еще не было 14 лет.