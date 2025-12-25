Суд вынес приговор жителю Кубани, пять лет насиловавшему девочку

«Следствием и судом установлено, что с июня 2020 по май 2025 года фигурант, находясь по месту жительства в станице Михайловской Курганинского района, совершал в отношении несовершеннолетней девочки преступления сексуального характера», — сообщили в краевом управлении СК.
Суд признал 33-летнего мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 и пункту «а» части 3 статьи 131 (изнасилование); пункту «б» части 4 статьи 132, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Отсюда следует, что он начал насиловать жертву, когда ей еще не было 14 лет.
«Приговором осужденному назначено наказание в виде в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, которое ему надлежит отбывать в колонии строгого режима», — добавили в СУСК.
На период расследования фигурант был заключен под стражу. Приговор в законную силу не вступил.