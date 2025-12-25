В Волгограде ищут водителя «Лады», искалечившего пассажира в тройном ДТП

Полиция разыскивает водителя «Лады Приоры», совершившего тройное ДТП напротив здания на улице Моторной, 40, в микрорайоне Гумрак Дзержинского района Волгограда.
Авария случилась около девяти утра 24 декабря. Отечественный легковой автомобиль сначала столкнулся с КамАЗом, от удара отлетел на бетонное ограждение, а после — на припаркованную иномарку Mercedes Actros.
«После ДТП водитель скрылся, ведется его розыск. Пассажира “Лады” доставили в медучреждение», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.