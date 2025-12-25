Губернатор сообщил о пожаре в Новошахтинске после воздушной атаки

В Новошахтинске после воздушной атаки начался пожар, в эти минуты ведется тушение. Об этом днем 25 декабря проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
— В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска. Службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания, — сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
По предварительной информации региональных властей, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Глава региона попросил не снимать и не выкладывать фотографии и видео с места происшествия.
Добавим, ранее в Ростовской области объявили ракетную опасность, угроза еще сохраняется.
