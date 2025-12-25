Ричмонд
Губернатор сообщил о пожаре в Новошахтинске после воздушной атаки

Ведется тушение: экстренные службы задействовали в Новошахтинске после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске после воздушной атаки начался пожар, в эти минуты ведется тушение. Об этом днем 25 декабря проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

— В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории Новошахтинска. Службы экстренного реагирования находятся на месте, организовано тушение возгорания, — сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По предварительной информации региональных властей, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Глава региона попросил не снимать и не выкладывать фотографии и видео с места происшествия.

Добавим, ранее в Ростовской области объявили ракетную опасность, угроза еще сохраняется.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

