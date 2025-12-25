На пепелище Правобережного рынка нашли второго погибшего

Напомним, возгорание на рынке в Невском районе произошло днём 10 декабря 2025 года. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело женщины. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Директору рынка предъявлено обвинение — он стал фигурантом дела.