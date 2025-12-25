На пепелище Правобережного рынка нашли второго погибшего

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт‑Петербургу сообщает: при разборе завалов после пожара на Правобережном рынке обнаружено тело второго человека.
Напомним, возгорание на рынке в Невском районе произошло днём 10 декабря 2025 года. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело женщины. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Директору рынка предъявлено обвинение — он стал фигурантом дела.
С момента трагедии на месте работают поисковые отряды: специалисты продолжают разбор завалов. В ходе очередной фазы работ сегодня обнаружено ещё одно тело.
Сейчас на месте происшествия работает следователь — проводится осмотр места происшествия. По итогам этой стадии будет назначен комплекс судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств трагедии: причин возгорания, точного числа жертв, а также факторов, способствовавших тяжёлым последствиям.
Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы устанавливают все детали произошедшего, в том числе проверяют соблюдение норм пожарной безопасности на объекте до момента ЧП.