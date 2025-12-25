Ричмонд
Жителя Волгограда осудили на три года за оправдание терроризма в интернете

Мужчина также призывал к насилию по национальному признаку и теперь не сможет администрировать сайты.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области вынесли приговор 38-летнему местному жителю, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему реальный срок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФСБ.

Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, волгоградец разместил в сети публикацию в поддержку деятельности запрещенной в России украинской националистической организации. В своих текстах он открыто оправдывал терроризм.

Кроме этого, следователи выявили и другой эпизод. Мужчина оставлял в интернете комментарии, которые содержали призывы к насильственным действиям в отношении людей определенной национальности. Суд приговорил волгоградца к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ему на три года запретили администрировать любые сайты и страницы в сети. Приговор еще не вступил в законную силу, и сторона защиты может его обжаловать.