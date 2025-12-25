Ричмонд
В Алуште два десятка улиц остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Порядка 20 улиц в Алуште остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«Аварийное отключение! Город Алушта. Улицы: Судакская, Б. Хмельницкого, Ветеран, Спокойная, Партизанская, Ленина, Загородная, Вишневая, Красноармейская, Ровная; переулки: Иванова, Абрикосовый, Заводской, Туристов, Персиковый, Красноармейский и прилегающие к ним улицы/переулки; массив “Ветлечебница”, — говорится в сообщении.

Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов, уточнили на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Крыму до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия «Крымэнерго» Максимом Шклярским.

За счет пересмотра ряда мероприятий инвестиционной программы запланирована замена порядка 250 трансформаторных подстанций в первую очередь в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение.

