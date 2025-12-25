Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде супругов избили у бара за отказ женщины познакомиться

Злоумышленники задержаны.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде мужа и жену жестоко избили у бара за отказ женщины познакомиться. Полицейские задержали двоих злоумышленников, им 34 и 25 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент случился у входа в заведение на ул. Коммунальной. 44-летняя женщина вышла из бара и ждала на крыльце супруга. В этот момент к ней подошли двое мужчин, которые хотели познакомиться, но получили отказ.

Кавалеры дождались мужа и избили его. Досталось и женщине — от удара по голове она потеряла сознание.

Заведено два уголовных дела. Нападавшим грозит максимум по 5 лет лишения свободы.