В Калининграде супругов избили у бара за отказ женщины познакомиться

В Калининграде мужа и жену жестоко избили у бара за отказ женщины познакомиться. Полицейские задержали двоих злоумышленников, им 34 и 25 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент случился у входа в заведение на ул. Коммунальной. 44-летняя женщина вышла из бара и ждала на крыльце супруга. В этот момент к ней подошли двое мужчин, которые хотели познакомиться, но получили отказ.
Кавалеры дождались мужа и избили его. Досталось и женщине — от удара по голове она потеряла сознание.
Заведено два уголовных дела. Нападавшим грозит максимум по 5 лет лишения свободы.