В Новошахтинске после воздушной атаки начался пожар на промышленном предприятии

25 декабря после воздушной атаки в Новошахтинске начался пожар на промышленном предприятии. На месте происшествия оперативно задействовали службы экстренного реагирования. Эта информация поступила от губернатора Юрия Слюсаря.
Глава региона также сообщил об одном пострадавшем при тушении возгорания. Помощь потребовалась сотруднику МЧС, сейчас мужчина находится в городской больнице.
Напомним, воздушную атаку зафиксировали днем 25 декабря. Перед пожаром были слышны громкие звуки. Жителей города просят не снимать и не выкладывать фотографии и видео с места происшествия.
