Экс-ректор ВГТУ Колодяжный вышел на свободу

Экс-руководитель вуза был осужден на 7,5 лет лишения свободы за присвоение 58 миллионов рублей. Суд пришел к выводу, что Колодяжный незаконно начислял премии и стимулирующие выплаты более чем 180 сотрудникам университета, а затем часть якобы забирал себе. Ученый вину в совершенном преступлении так и не признал.