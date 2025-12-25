Ричмонд
Экс-ректор ВГТУ Колодяжный вышел на свободу

Бывший ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный добился замены наказания на принудительные работы. 25 декабря вступило в законную силу ранее вынесенное постановление.

Источник: Воронежский опорный университет

Экс-руководитель вуза был осужден на 7,5 лет лишения свободы за присвоение 58 миллионов рублей. Суд пришел к выводу, что Колодяжный незаконно начислял премии и стимулирующие выплаты более чем 180 сотрудникам университета, а затем часть якобы забирал себе. Ученый вину в совершенном преступлении так и не признал.

До этого со стороны бывшего ректора было предпринято несколько попыток изменить форму наказания.

Мы рассказывали, что Колодяжный в колонии освоил новую профессию и продолжал заниматься научной деятельностью.