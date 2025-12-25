В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина

«По уточненной информации в 14.10 (13.10 мск — ред.), пожар локализован на площади в 130 квадратных метров. В 15.13 (14.13 мск) объявлена ликвидация открытого горения. В результате пожара погибла женщина 1961 года рождения, пострадал мужчина 1975 года рождения. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 26 человек, в том числе четыре ребенка, эвакуировано 32 человека, в том числе 12 детей», — написало ГУМЧС в своем канале на платформе Max.