В Латвии задержали вице-президента Русской общины

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Латвии задержали историка и вице-президента русской общины Виктора Гущина, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Незаконный арест Виктора Ивановича Гущина можно однозначно квалифицировать как акт репрессий и притеснения по политическим мотивам. И мы продолжим отстаивать его права и на всех профильных международных площадках», — сказала она.

В МИД не раз заявляли, что в целом Прибалтика прочно закрепила за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал Владимир Путин, русофобия в странах этого региона была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.

Так, Латвия проводит активную политику по запрету русского языка. С 1 января следующего года весь контент государственных СМИ должен быть только на латышском или на одном из языков Евросоюза. Рига объясняет это соображениями национальной безопасности.

Кроме того, в сентябре 2022-го парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский в течение трех лет, русский же разрешили изучать только в качестве «языка меньшинства». В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоговорящие.

