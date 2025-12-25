Воронежская студентка отдала мошенникам 1,3 миллиона

22 декабря студентке первого курса из Воронежа позвонил лжесотрудник вуза. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Аферист под предлогом проверки медкомиссии убедил девушку сообщить код из SMS. Она это сделала, а дальше к процессу подключились другие мошенники — якобы сотрудники Госуслуг, ЦБ и полиции. Мошенники уверяли, что ее данные похитили и деньги на счетах оказались в опасности. Дабы их сберечь, нужно перевести на «безопасные счета».