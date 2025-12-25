Житель Краснодара перевел мошенникам более 12 млн рублей

Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Краснодарец заявил правоохранительным органам, что отправил мошенникам 12,4 млн руб. после того, как с ним связался подставной «президент» одного из банков и уведомил о незаконной попытке перевода денежных средств. После этого мужчине позвонил лжесотрудник ФСБ и сообщил, что в отношении пенсионера оформили кредит под залог квартиры.