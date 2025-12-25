Экс-главу Борисоглебска приговорили к принудительным работам за превышение полномочий

Как установлено в суде, в 2022 году Пищугин в целях скорейшего получения и освоения субсидии из областного бюджета на проведение ремонтных работ в местном драмтеатре потребовал от подчиненных исключить из аукционной документации сведения о статусе объекта культурного наследия у здания и требования к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников истории и культуры. В результате контракт на ремонт получил предприниматель, не имевший разрешения на работу с объектами культнаследия, а обязательства были исполнены некачественно. Вину экс-глава горокруга признал частично.