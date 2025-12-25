За применение насилия к сотруднику полиции воронежца отправили в колонию

Суд установил, что в июле этого года 21-летний житель Борисоглебского района вместе со знакомым решили купить наркотики, о чем стало известно сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.
Когда злоумышленники извлекали запрещенные вещества из тайника, осужденный вместе со своим сообщником заметили полицейских. Во время задержания подозреваемые попытались оказать сопротивление и применили насилие к оперуполномоченным. Одному из сотрудников полиции причинили легкий вред здоровью.
Представитель Борисоглебской межрайонной прокуратуры поддержал государственное обвинение в суде по ч. 2 ст. 318 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Злоумышленнику назначили два года и два месяца исправительной колонии общего режима.
— Уголовное дело в отношении его соучастника выделили в отдельное производство, — уточнили в надзорном ведомстве региона.