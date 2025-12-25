Нижегородец требует вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»

Нижегородец утверждает, что находился в состоянии сильного стресса и тревоги, не до конца понимая, что именно подписывает. Он также отметил, что является инвалидом с детства и в настоящее время испытывает серьезные финансовые трудности. Он просит суд признать сделку купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств недействительной, аннулировать регистрацию права собственности на жилье за покупателем, взыскать проценты за пользование деньгами, компенсировать моральный вред, назначить штраф и возместить судебные расходы. Судебное заседание по делу назначено на 16 февраля 2026 года.