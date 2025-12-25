Новый трамвай «МиНиН» сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде в первый день работы

В Нижнем Новгороде один из новых трехсекционных трамваев «МиНиН» сошёл с рельсов в первый же день выхода на маршрут. Инцидент произошел сегодня во второй половине дня в районе Гордеевского универмага, из-за чего движение на линии оказалось временно парализовано.
Из-за аварии трамваи не могли проехать в сторону Московского вокзала. Пока на месте работали специалисты, часть вагонов пришлось пустить по сокращенному пути — только до улицы Чебоксарской или станции Варя.
Напомним, сегодня утром в Нижнем Новгороде запустили три новых состава Т856 особо большого класса. Эти вагоны вмещают до 280 человек и должны усилить самые загруженные направления, связывающие Сормово, Московский район и Канавино. Всего до конца 2026 года в Нижний Новгород планируется поставить 26 таких трамваев.
UPD: По данным ЦРТС Нижегородской области, движение трамваев до Московского вокзала было полностью восстановлено к 16:15.