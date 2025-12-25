Новый трамвай «МиНиН» сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде в первый день работы

В Нижнем Новгороде один из новых трехсекционных трамваев «МиНиН» сошёл с рельсов в первый же день выхода на маршрут. Инцидент произошел сегодня во второй половине дня в районе Гордеевского универмага, из-за чего движение на линии оказалось временно парализовано.