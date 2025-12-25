Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый трамвай «МиНиН» сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде в первый день работы

Движение в районе Гордеевского универмага было парализовано.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде один из новых трехсекционных трамваев «МиНиН» сошёл с рельсов в первый же день выхода на маршрут. Инцидент произошел сегодня во второй половине дня в районе Гордеевского универмага, из-за чего движение на линии оказалось временно парализовано.

Из-за аварии трамваи не могли проехать в сторону Московского вокзала. Пока на месте работали специалисты, часть вагонов пришлось пустить по сокращенному пути — только до улицы Чебоксарской или станции Варя.

Напомним, сегодня утром в Нижнем Новгороде запустили три новых состава Т856 особо большого класса. Эти вагоны вмещают до 280 человек и должны усилить самые загруженные направления, связывающие Сормово, Московский район и Канавино. Всего до конца 2026 года в Нижний Новгород планируется поставить 26 таких трамваев.

UPD: По данным ЦРТС Нижегородской области, движение трамваев до Московского вокзала было полностью восстановлено к 16:15.