Три человека погибли на пожарах в Иркутской области

За последние двое суток в Иркутской области произошло три смертельных пожара. В Братске вечером 23 декабря загорелся гараж. Чтобы попасть внутрь, 13 спасателям пришлось вскрывать ворота бензорезом. В салоне автомобиля обнаружили тело 77-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.