Три человека погибли на пожарах в Иркутской области

В областном центре на улице Полярной в жилом доме умер 74-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние двое суток в Иркутской области произошло три смертельных пожара. В Братске вечером 23 декабря загорелся гараж. Чтобы попасть внутрь, 13 спасателям пришлось вскрывать ворота бензорезом. В салоне автомобиля обнаружили тело 77-летнего мужчины. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по региону, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

— Неисправность электропроводки привела к пожару 24 декабря в садоводстве «Раздолье-2» Иркутского района. Огонь уничтожил частный дом на площади 48 квадратных метров. При разборе конструкций пожарные нашли хозяина дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще один несчастный случай произошел в областном центре на улице Полярной. Там сгорел жилой дом, в котором погиб 74-летний сибиряк. По предварительной версии, огонь возник из-за непотушенной сигареты.