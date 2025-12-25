Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL

В октябре президент Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах от него. По его словам, трагедия связана с первую очередь с тем, что в воздушном пространстве был украинский беспилотник. Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.