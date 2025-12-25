Ричмонд
Минтранс Казахстана представил отчет по причинам крушения самолета AZAL

Экспертиза по делу о катастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в 2024 году не нашла следов взрывчатых веществ, говорится в промежуточном отчете Минтранса Казахстана.

Источник: AP 2024

Борт, предположительно, был поврежден поражающими элементами боевой части, их принадлежность не установлена, подчеркнули в ведомстве.

В октябре президент Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету AZAL, а взорвались в нескольких метрах от него. По его словам, трагедия связана с первую очередь с тем, что в воздушном пространстве был украинский беспилотник. Он предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года, борт направлялся из Баку в Грозный. Самолет не смог сесть в Чечне и рухнул под Актау в Казахстане. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.

Росавиация объясняла, что посадка в Грозном не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины». Путин отмечал, что долг России — «дать объективную оценку» крушению лайнера, а также пообещал сделать необходимое по компенсациям.

Материал дополняется.