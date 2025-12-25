Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС

НАТО поднял боевые самолеты в связи с полетом российских Ту-95МС над нейтральными водами Норвежского моря. Утром 25 декабря Польша сообщила, что ее силы «сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет России».

Все новости РБК
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Боевые самолеты НАТО были подняты по тревоге в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Альянс поднял самолеты для наблюдения, подчеркнуло издание. В НАТО восприняли полет как демонстрацию Россией возможности давления на Запад.

Минобороны России ранним утром 25 декабря сообщило о плановом полете двух ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет длился семь часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

Кроме того, Минобороны уточнило, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств, каких именно, не уточнялось.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, военные строго придерживались международного права.

Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, представляющая собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.

Норвежское море расположено к северо-востоку от Шотландии, между Норвегией и Исландией. Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее 25 декабря оперативное командование одной из стран — участниц альянса Польши сообщило в Х, что «утром над международными водами Балтийского моря польские истребители визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет Российской Федерации, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Республики Польша».

Двумя днями ранее, 23 декабря, Польша также подняла в воздух по тревоге истребители. Как сообщили военные, самолеты подняли после начала взрывов на Украине «в соответствии с действующими процедурами». Такая мера носит «превентивный характер», говорится в заявлении.

До того, в конце ноября два ракетоносца Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном. Продолжительность полета тогда составила 11 часов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше