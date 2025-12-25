Ричмонд
Минобороны РФ: Пять дронов сбиты над Ростовской областью днем 25 декабря

Губернатор сообщает о взрывах в Новошахтинске и просит не публиковать фото с места.

Источник: Комсомольская правда

Днем в небе над Ростовской областью силами ПВО были ликвидированы пять беспилотников. Об этом сообщают в министерстве обороны РФ.

— Согласно официальной информации, за шесть часов, с 09:00 до 15:00 по московскому времени, были перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пять из них сбиты над территорией Ростовской области, — прокомментировали в военном ведомстве.

Губернатор региона Юрий Слюсарь дал комментарий по поводу последствий атаки. Он сообщил, что в результате воздушного налета в Новошахтинске произошли взрывы.

На месте уже работают все экстренные службы. Они локализовали возгорание и приступили к его тушению.

Глава области обратился к жителям с просьбой. Он попросил не снимать и не выкладывать в интернет фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Позже губернатор дополнил свою информацию. По уточненным данным, при ликвидации пожара на промышленном предприятии города пострадал пожарный. Его оперативно доставили в городскую больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

