Миротворцы МИНУСКА сбили мотоциклиста в ЦАР и скрылись с места происшествия

По данным источника, это не первый случай нарушений со стороны контингента ООН на дорогах Центрально-Африканской Республики. Ранее репутация Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) уже вызывала вопросы у наблюдателей.