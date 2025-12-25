Ричмонд
Миротворцы МИНУСКА сбили мотоциклиста в ЦАР и скрылись с места происшествия

Военнослужащие миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республики (ЦАР) спровоцировали смертельное ДТП, сбив мотоциклиста, и скрылись с места происшествия. Об этом сообщил анонимный источник в местных правоохранительных органах.

В ЦАР бронетранспортер миротворцев ООН насмерть сбил водителя мототакси.

«Миротворцы контингента МИНУСКА, двигаясь по встречной полосе, сбили мототакси, водитель погиб на месте. Командир миротворцев распорядился исключить доступ местных правоохранителей к броневику и экипажу», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС.

По данным источника, это не первый случай нарушений со стороны контингента ООН на дорогах Центрально-Африканской Республики. Ранее репутация Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) уже вызывала вопросы у наблюдателей.

