Миротворцы МИНУСКА сбили мотоциклиста в ЦАР и скрылись с места происшествия

В ЦАР бронетранспортер миротворцев ООН насмерть сбил водителя мототакси.
Военнослужащие миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республики (ЦАР) спровоцировали смертельное ДТП, сбив мотоциклиста, и скрылись с места происшествия. Об этом сообщил анонимный источник в местных правоохранительных органах.
«Миротворцы контингента МИНУСКА, двигаясь по встречной полосе, сбили мототакси, водитель погиб на месте. Командир миротворцев распорядился исключить доступ местных правоохранителей к броневику и экипажу», — рассказал собеседник. Его слова передает ТАСС.
По данным источника, это не первый случай нарушений со стороны контингента ООН на дорогах Центрально-Африканской Республики. Ранее репутация Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) уже вызывала вопросы у наблюдателей.